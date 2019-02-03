У Тернопільській області сталася бійка за участю прихильників ПЦУ і поліції

Фото: поліція (РБК-Україна)

У бійці постраждав настоятель релігійної громади

В селі Гнездичне Збаразького району Тернопільської області сталася бійка біля Свято-Преображенського храму, в результаті постраждав настоятель релігійної громади Української Православної Церкви протоієрей Стефан Балан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информационно-просвітницький відділ УПЦ".

Повідомляється, що перед початком богослужіння біля церкви зібралися люди, які, як передбачається, влаштували бійку. Сам священик стверджує, що про підготовлювану провокацію було відомо заздалегідь.

"Поліція почала брати все в свої руки і пішла у наступ. Швидко приїхав спецпідрозділ поліції і почали нас бити. На відео все добре видно. Мене били, штовхали віруючих", - розповів священик.

Наголошується, що 13 січня на зборах села було прийнято рішення про перехід в нову церкву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 лютого митрополита Київського і всієї України Епіфанія інтронізували в Соборі Святої Софиии. Сьогодні о 9 годині ранку у Софії Київській розпочалася інтронізація нового предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Зазначимо, що 31 січня 2019 року, набув чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід у Православну церкву України .