В Тернополе проверяют информацию о минировании вокзалов и ТРЦ

Неизвестные сообщили о заминировании автовокзалов и торгового центра в Тернополе. На месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Надала в Telegram.

По его словам, в Тернополе ищут взрывчатку в зданиях автовокзала на улице Торговица и на территории пригородного автовокзала на улице Белогорская. Кроме того, неизвестные "заминировали" торгово-развлекательный центр "Подоляны" на улице Текстильной.

"На месте работают соответствующие службы. Прошу вас не подходить к зданиям и осторожничать", - призвал городской голова.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили киевлянина, который сообщил о минировании здания Офиса президента. Выяснилось, что "минером" оказался поклонник "русского мира".

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