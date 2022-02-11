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У Тернополі збудують вертолітний майданчик на базі обласної клінічної лікарні

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Тернопіль, П'ятниця 11 лютого 2022 10:08
У Тернополі збудують вертолітний майданчик на базі обласної клінічної лікарні Фото: у Тернополі збудують вертолітний майданчик на базі обласної лікарні (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Тернополі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цьогоріч збудують вертолітний майданчик на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тернопільської ОДА.

Крім цього, у медзакладі передбачається перепрофілювання корпусів та відділень, проведення заходів з енергозбереження.

"Область отримає оновлений заклад, який відповідатиме усім європейським стандартам надання медичної допомоги", - зазначив голова ОДА Володимир Труш.

Загальна сума інвестицій за цим проєктом становить 1,7 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн – вартість реконструкції приміщень. На решту суми - 600 млн грн - закуплять нове медичне обладнання.

Також у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” проведуть реконструкцію Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Тут планують утеплити корпуси, збільшити на 50 одиниць кількість ліжок, реконструювати приймальне відділення, зовнішні і внутрішні інженерні мережі, побудувати новий корпус та облаштувати паркувальний майданчик.

"В результаті у закладі з’являться нові послуги: хірургія одного дня; гемодіаліз; готовність до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях", - поінформували в ОДА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у межах програми Володимира Зеленського планують відновити 48 обласних лікарень. У 29 з них побудують вертолітні майданчики.

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