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Тернопіль отримає нову об'їзну: оголошено міжнародний тендер

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Тернопіль, Четвер 28 жовтня 2021 15:28
Тернопіль отримає нову об'їзну: оголошено міжнародний тендер Фото: Тернопіль отримає нову об'їзну (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У межах реалізації угоди з Європейським інвестиційним банком "Транспортний зв’язок в Україні", спрямованої на вирішення проблем транспортної системи, оголошено міжнародний тендер на будівництво північно-східного обходу Тернополя та транспортної розв’язки. Проєкт входить до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури України.

Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів згідно з правилами ЄІБ. Компанії можуть подавати пропозиції до 8 грудня 2021 року.

"Більшість українських міст історично не мають обхідних доріг - це пробіли, які необхідно заповнити для ефективного функціонування загальнонаціональної автомобільної мережі. Йдеться про розвантаження населених пунктів від транзитного транспорту, покращення стану довкілля та безпеки руху", - пояснює міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Через Тернопіль, за словами Кубракова, проходять 3 міжнародні та європейські коридори, що з’єднують Європу та Азію, Західну та Східну Європу, Балтійське та Чорне моря. А наявна північно-східна об’їзна давно стала вулицею міста, тому виникла потреба в будівництві нової обхідної та розв’язки до неї.

Проект передбачає будівництво північно-східної ділянки обходу м. Тернопіль - автошляху І категорії з 4 смугами руху, який з’єднає населені пункти Шляхтинці та Смиківці й дві міжнародні траси М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече та М-30 "Стрий - Ізварине", та транспортної розв'язки при перетині майбутнього обходу з трасою М-19.

Довжина майбутньої дороги включно з відрізком у складі транспортної розв’язки становитиме 8,4 км.

У планах співпраці з ЄІБ також будівництво ще трьох розв’язок та шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях та розгортання сучасних інтелектуальних транспортних систем для управління та контролю за транспортом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про плани оновити та побудувати за програмою "Велике будівництво" цього року 4,5 тис. км доріг національного та 2 тис. км місцевого значення.

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Велике будівництво
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