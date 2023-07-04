Теракт в Тель-Авиве: автомобиль сбил людей на тротуаре, есть пострадавшие

В Тель-Авиве мужчина на автомобиле сбил людей на тротуаре, после чего напал на прохожих. В результате происшествия есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ .

Сообщается, что сегодня около 13:00 на улице Пинхас Розен в Тель-Авиве (район Рамат а-Хаяль) автомобиль выехал на тротуар и наехал на прохожих, после чего напал на граждан.

В полиции сообщают, что террорист, управляя автомобилем сбил людей, которые стояли около торгового центра. После этого он вышел из машины и нанес нескольким гражданам ранения острым предметом.

По данным полиции, ранены семь человек, трое из них в тяжелом состоянии.

Тем временем СМИ сообщали, что 46-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, двое травмированных примерно 30 лет - в средней тяжести и еще два человека получили легкие травмы.

По предварительным данным, речь идет о теракте. Некоторые СМИ пишут, что это был "двойной теракт с наездом автомобиля и стрельбой".

Полиция заявляет, что террорист нейтрализован.

Теракты в Тель-Авиве

К сожалению, сегодняшний теракт не единственный, который произошел в городе. К примеру, весной в Тель-Авиве произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Израильские СМИ сообщали, что и летом происходили чрезвычайные происшествия. Только вчера 16-летний араб напал с ножом на 20-летнего еврейского юношу, ранив его. Нападающего задержали.

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