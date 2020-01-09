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Теракт і ураження літака ракетою РФ: в РНБО назвали версії авіакатастрофи в Ірані

Новини » Надзвичайні події     09.01.2020 - 11:44
Теракт і ураження літака ракетою РФ: в РНБО назвали версії авіакатастрофи в Ірані
Фото: Олексій Данилов (Уніан)

Олексій Данилов назвав чотири версії авіакатастрофи в Ірані

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і ураження літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версій авіакатастрофи в Ірані. Про це він написав у Facebook.

Данілов зазначив, що зараз йде нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Серед основних версій авіакатастрофи:

- ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор" так як інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет;

- зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом;

- руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

- вибух всередині літака в результаті терористичного акту

За його словами, в складі комісії включені фахівці, які беруть участь в міжнародному розслідуванні збитого літака рейсу МН17, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук".

Відзначимо, сьогодні Іран заявив про втрату частини даних з чорних скриньок літака МАУ. Саме чорні ящики літака повинні розповісти про причину катастрофи.

До цього, Іран заявив, що не передасть чорні ящики українського літака, який розбився біля Тегерана, компанії Boeing.

Нагадаємо, вчора вранці розбився український літак з 176 людьми на борту. Загинули всі. Серед загиблих 11 українців. Україна відкрила справу, а Іран вже почав розслідування.

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