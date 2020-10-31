ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Теракт в Ніцці: правоохоронці затримали трьох підозрюваних

Ніцца , Субота 31 жовтня 2020 15:47
Теракт в Ніцці: правоохоронці затримали трьох підозрюваних
Фото: місце теракту в Ніцці (t.me/stormdaily)
Автор: Максим Зайченко

У Франції затримали третього підозрюваного в скоєнні теракту в Ніцці, у результаті якого загинули три людини. Його затримали в п'ятницю.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в правоохоронних органах Франції.

"Третій арешт відбувся в п'ятницю і пішов за іншим у той же день і попереднім в четвер. Щонайменше двоє з затриманих, включаючи одного жителя Ніцци, перебували під слідством за підозрою в контактах з нападником", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Ніцці чоловік з ножем скоїв напад на людей в соборі, в результаті чого загинули три людини. Нападник імовірно пов'язаний з радикальним ісламізмом.

За словами головного прокурора Жан-Франсуа Рікара, терорист, який є вихідцем з Тунісу, 1999 року народження. В Європу він потрапив у вересні 2020 як нелегальний мігрант. Джерела в туніської службі безпеки розкрили його ім'я - Браім Ауіссауі. За даними слідства, терорист прибув в Ніццу перед самим нападом.

Крім теракту в Ніцці, у Франції запобігли ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, буде посилена охорона шкіл і церков.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ФранціяНицца

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся