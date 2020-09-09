Теплові підприємства Волині підтримують поданий до Ради механізм скасування боргів

Газовий вентиль (УНІАН)

Найбільші підприємства теплокомуненерго Волині направили звернення до Верховної Ради та уряду щодо невідкладного прийняття законопроєкту № 3800-01. Цей документ дасть можливість вчасно, без проблем розпочати опалювальний сезон да забезпечити домівки волинян теплом.

"Станом на 2 вересня борг тепловиків Волинської області за газ перед НАК “Нафтогаз України” становив біля 250 млн гривень. Така заборгованість складається значною мірою із довільно нарахованих штрафів та інших нарахувань. Збільшена таким чином заборгованість загрожує сталому проходженню опалювального сезону 2020-2021 рр. Тому заручниками ситуації стають споживачі, які розраховують на тепло в своїх домівках та гаряче водопостачання. Законопроєкт № 3800-1, підготовлений в липні групою нардепів від різних політсил, передбачає варіант списання “штучних боргів” минулих років усім учасникам газового ринку і можливість почати все з чистого листа", - йдеться у повідомленні.

КП “Володимир-Волинськтеплоенерго”, КП “Нововолинськтеплокомуненерго”, підприємство теплових мереж “Ковельтепло” та ДКП “Луцьктепло” звернулись цього тижня з відповідними листами до народних депутатів, ініціаторів цього законопроєкту, Верховної Ради та уряду.

Зазначається, що саме даний документ передбачає списання взаємної заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих компаній за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, а також і списання всіх штрафних санкцій, нарахованих на цю заборгованість.

"Прийняття цього законопроєкту має не допустити підняття цін на тепло для населення чи взагалі зриву опалювального сезону. Важливо, що законопроєкт 3800-1 для списання боргів підприємствам ТКЕ - не вимагає ні додаткових витрат з бюджету, ні стрімкого зростання цін на тепло", - йдеться у повідомленні.

Вирішення цієї проблеми підписанти вбачають у якнайшвидшому обговоренні та прийнятті зареєстрованого проєкту Закону №3800-1 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу".