Визначено найнадійніші китайські автомобілі

Відоме агентство J. D. Power провело дослідження для визначення китайських автомобілів з найменшою кількістю поломок. Звіт охоплює як іноземних виробників з локалізованим виробництвом, так і місцеві бренди.

Авторитетне агентство J. D. Power провело дослідження надійності автомобілів виробництва Китаю. Критерієм надійності обрано кількість скарг і проблем, з якими власники стикаються в перші два-шість місяців володіння автомобілями.

Загальна якість визначається проблемами, зазначеними на 100 автомобілів, при цьому менша кількість проблем вказує на більш високу якість.

Дослідження проведено по ранжируванню: розглянуті всі автомобілі китайського виробництва й окремо місцеві бренди. У першому випадку середній показник надійності – 209 скарг на 100 автомобілів, у другому – 213 скарг.

Найбільш часто зустрічаються проблеми з мультимедіа. Також власники скаржаться на повільну роботу портів USB, неприємний запах в салоні та недостатню шумоізоляцію.

Цікаво, що загальна надійність автомобілів зростає, проте це не стосується бортової електроніки: кількість проблем з інформаційно-розважальними системами збільшилася до 16% з 11% у 2020 році, а з системами допомоги при водінні – до 8% з 3%.

Серед автомобілів, що випускаються в Китаї на спільних підприємствах світових виробників і місцевих компаній, лідирує продукція концерну GAC. На першому і другому місцях – GAC Honda з показником 184 скарг на 100 автомобілів і GAC FCA Jeep зі 193 скаргами на 100 авто.

Також до першої п'ятірки потрапили Changan Ford (195 скарг), Donfeng Honda (200 скарг) і GAC Toyota (200 скарг).

Але для України куди цікавіше результати дослідження по споконвічно китайським маркам-саме вони так чи інакше представлені на вітчизняному ринку.

Отже, за результатами дослідження, найнадійнішим китайським брендом визнаний Changan: 202 скарги на 100 автомобілів. На другому і третьому місцях – Chery (204 скарги) і Lynk&Co (205 скарг). З цих марок в Україні присутній тільки Chery.

Також на нашому ринку можна придбати автомобілі Jetour – ця марка в рейтингу J.D. Power знаходиться на сьомому місці з показником 209 скарг на 100 автомобілів.

Серед люксових брендів перше місце по надійності займає Porsche (199 скарг на 100 авто), Audi (207 скарг) і Volvo (208 скарг).

Як наголошується в дослідженні, розрив в якості між локальними китайськими міжнародними брендами скорочується: у 2020 році він становив 10 скарг на 100 машин, у 2021-му – 5 скарг. Імідж китайських авто поліпшується за всіма показниками, особливо по репутації та екологічності.