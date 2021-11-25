Телескоп James Webb підготували до запуску після інциденту під час випробувань
Телескоп James Webb, який є спільним проєктом Європейського космічного агентства (ESA), NASA та Канадського космічного агентства (CSA) готовий до запуску 22 грудня. Група інженерів провела додаткові тестування після нещодавнього інциденту під час випробувань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу блогу NASA.
Комісія NASA щодо огляду аномалій дійшла висновку, що телескоп не має жодних технічних пошкоджень внаслідок інциденту, який стався під час пристикування апарату до адаптера ракети Ariane 5.
Зазначається, що запуск ракети-носія з James Webb запланований на 22 грудня о 14:20 за київським часом.
Також NASA дало дозвіл на заправлення ракети паливом. Цей процес триватиме протягом наступних десяти днів.
Get ready: This is how we #UnfoldTheUniverse.— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 12, 2021
The James Webb Space Telescope is folded to fit inside its rocket. After launch, it must slowly unfold itself, step by step, as it makes its way through space. Watch the video below to experience this incredible journey! pic.twitter.com/zLi1UpPVaw
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що запуск телескопу James Webb перенесли внаслідок інциденту, який стався під час випробувань.