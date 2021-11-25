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Телескоп James Webb підготували до запуску після інциденту під час випробувань

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Четвер 25 листопада 2021 20:40
Телескоп James Webb підготували до запуску після інциденту під час випробувань Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп James Webb, який є спільним проєктом Європейського космічного агентства (ESA), NASA та Канадського космічного агентства (CSA) готовий до запуску 22 грудня. Група інженерів провела додаткові тестування після нещодавнього інциденту під час випробувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу блогу NASA.

Комісія NASA щодо огляду аномалій дійшла висновку, що телескоп не має жодних технічних пошкоджень внаслідок інциденту, який стався під час пристикування апарату до адаптера ракети Ariane 5.

Зазначається, що запуск ракети-носія з James Webb запланований на 22 грудня о 14:20 за київським часом.

Також NASA дало дозвіл на заправлення ракети паливом. Цей процес триватиме протягом наступних десяти днів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що запуск телескопу James Webb перенесли внаслідок інциденту, який стався під час випробувань.

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