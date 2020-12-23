У Telegram з'являться платні функції з наступного року

Фото: Telegram (freepik.com)

Засновник сервісу Telegram Павло Дуров заявив, що з 2021 року месенджер Telegram почне монетизуватися. Це буде відбуватися за рахунок додаткових платних функцій.

Про це Павло Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Telegram наближається до позначки в 500 мільйонів активних користувачів і через це збільшуються витрати на сервери та трафік.

"Підтримка проєктів нашого масштабу обходиться в сотні мільйонів доларів на рік. Протягом більшої частини історії Telegram я оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень. Але при поточних темпах зростання Telegram знаходиться на шляху до мільярдів активних користувачів - і відповідних витрат", - написав Дуров.

Він також додав, що Telegram монетизуватиме таким чином, що більшість користувачів навряд чи помітять будь-які серйозні зміни.

"Всі поточні сервіси Telegram залишаться безплатними. Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними", - запевнив Дуров.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в месенджері Telegram з'явилася функція коментарів в каналах.