"Технический каннибализм": эксперт сказал, сколько у России еще ракет и как она наращивает запасы

У РФ еще есть много ракет, которые лежат еще с советских времен. Что касается деталей, то здесь россияне прибегают к "техническому каннибализму", перебирая из десятков ракет комплектующие, чтобы создать из них несколько для удара.

"Реально сказать, сколько у россиян ракет, думаю, никто не может. Даже сами россияне. Потому что эти запасы являются советскими, они формируются из запасов ракет, построенных в 1960-х годах, 1970-х, 1980-х, потом уже, я думаю, меньше выпускали", - говорит Самусь.

По мнению эксперта, у России еще много ракет, но он обратил внимание на важную деталь.

"Представьте себе, что ракета примерно 50 лет лежала на складе: ее нужно в любом случае запустить на тестирование, проверить ее компоненты. Кстати, когда говорят "где Россия берет комплектующие"? Россия может просто брать огромные запасы ракет, разбирать их, заниматься "техническим каннибализмом", из десятков собирать несколько ракет и готовить их к применению ", - объясняет Самусь.

Эксперт предполагает, что РФ уже применила несколько тысяч ракет против Украины, но надеяться, что основной запас закончился, не стоит.

"Российское руководство, очевидно, идет ва-банк, потому что они уже реально исчерпывают все свои боеготовые запасы. А что если возникнет другая угроза, кроме Украины? Вдруг Китай начнет действия, которые будут угрожать национальной безопасности России? Хватит ли у них ракет на "Такую ситуацию? Я уверен, что уже нет. То есть для того, чтобы наносить удары по украинской критической инфраструктуре, у России достаточно ракет. Если говорить о проведении какой-то стратегической операции - то уже, очевидно, нет ", - подытожил Самусь.

Напомним, недавно глава Минобороны Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, оставшихся у страны-агрессора.

Также в Минобороны рассказали, что с начала полномасштабной войны Россия нанесла по территории Украины более 16 тысяч ракетных ударов.

Добавим, в Воздушных силах ВСУ обратили внимание, в РФ хоть и иссякают запасы ракет, но она все еще в состоянии самостоятельно их производить.