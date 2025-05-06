Технический фестиваль Old Car Land в музее "Колеса Истории": названы победители и самые интересные авто

Технический фестиваль Украины Old Car Land прошел в музее "Колеса Истории" с 3 по 4 мая. Мероприятие собрало более 250 разнообразных автомобилей, мотоциклов, а также грузовики, автобусы и даже почти столетние пушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

Наиболее яркой частью экспозиции фестиваля стала подборка легенд мирового автопрома, которые ездили по дорогам нашей планеты полвека назад. Среди технических "звезд" - BMW 5-Series, Citroen CX, Nissan Skyline, Mercedes-Benz S-Class W116, Skoda 120 и др.

Напротив главной сцены располагалась экспозиция мотоциклов Киевского мотозавода, которому в этом году исполняется 80 лет со дня основания. Львиную часть стенда заняли уникальные эскортные мотоциклы 60-80-х годов производства, которые были свидетелями визитов в Киев первых лиц иностранных государств. Также нашлось место для спортивных и дорожных мотоциклов киевского бренда.

На отдельной локации с военной и гражданской техникой времен Второй Мировой войны наибольшее внимание посетителей фестиваля привлекали колесные и полугусеничные бронемашины, а также грузовики с настоящими пушками. Все желающие смогли сфотографироваться с уникальными образцами военной техники.

Кстати, по словам организаторов Old Car Land, военную экспозицию фестиваля можно будет осмотреть в музее "Колеса Истории" и на следующих выходных - с 9 по 11 мая.

Среди экспонатов-участников фестиваля экспертное жюри выбрало победителей в нескольких традиционных номинациях. Так, Гран-при фестиваля завоевал белый кабриолет Chevrolet Caprice 1973 года, представленный реставрационной мастерской Vintage Motors. Лучше всего сохранившимся иностранным авто признали белый Nissan Skyline, а среди отечественных авто - серый ЗАЗ-966.

По словам организаторов, следующий технический фестиваль Old Car Land состоится традиционно в середине осени. Сейчас оргкомитет работает над тематикой мероприятия, но уже известно, что он пройдет на родной локации - в музее "Колеса Истории" по адресу ул. Малинская, 1.