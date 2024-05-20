Тегеранский мясник. Кем был Ибрагим Раиси и какое значение в Иране имеет президент

Президент Ирана Ибрагим Раиси разбился на вертолете в провинции Восточный Азербайджан. Внезапная гибель изменила спекуляции по поводу преемника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, которому 85 лет и чье здоровье давно в центре внимания.

РБК-Украина рассказывает о том, кем был Раиси, за что получил прозвище "тегеранский мясник" и скажется ли его смерть на правящем режиме.

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Что известно о гибели президента Ирана

Накануне Ибрагим Раиси находился на границе с Азербайджаном, где с президентом Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии запуска дамбы на реке Аракс. Вертолет разбился на обратном пути в горной местности на северо-западе Ирана.

Погибли все восемь человек на борту, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Обломки нашли утром 20 мая после ночных поисков, которые проходили в условиях снежной бури. По данным государственного ТВ, вертолет врезался в горный пик. Когда спасатели добрались до места крушения, то не обнаружили никаких признаков жизни среди пассажиров.

Фото: обломки вертолета Ибрагима Раиси (Fars)

После информации о катастрофе госТВ остановило обычное вещание. По каналам транслировали, как иранцы молятся за Раиси, на заседании правительства на кресле, которое занимал президент, появилась траурная лента. В стране объявлен пятидневный траур.

Другие страны выразили обеспокоенность и предложили помощь. В частности, Евросоюз задействовал спутниковую систему Copernicus для поиска вертолета, Турция предоставила беспилотник "Байрактар". Сообщается, что дрон помог обнаружить место крушения. Россия также направила два самолета со своими спасателями.

Соболезнования выразили власти Евросоюза, Армении, Беларуси, Индии и других стран.

"ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна, а также других членов делегации и экипажа в результате крушения вертолета. Наши мысли обращены к семьям", - написал в соцсети X президент Европейского совета Шарль Мишель.

Кем был Раиси и почему его называют "тегеранским мясником"

Ибрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде, в семье священнослужителя. Проходил обучение у ряда знаменитых аятолл, также имел степень доктора частного права в Университете Мотахари.

В 19 лет будучи фанатичным революционером-фундаменталистом, поддержал свержение последнего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви и активно участвовал в Исламской революции 1978-1979 годов.

После революции был назначен прокурором города Карадж, позже стал прокурором провинции Хамадан. В 1985 году переехал в столицу, заняв пост заместителя прокурора Тегерана. Через три года был наделен особыми полномочиями для решения специфических религиозно-правовых вопросов в трех провинциях - Лаурестан, Семнан и Керманшах.

Тогда же стал одним из организаторов расправы над политическими заключенными. За свою роль в массовых казнях получил прозвище "тегеранский мясник".

Фото: Раиси получил прозвище "тегеранский мясник" за массовые казни (Getty Images)

По разным данным, жертвами стали от 2 800 до более 30 000 человек. Режим аятолл расправлялся над своими противниками - монархистами, коммунистами, моджахедами и так далее. Казни проводились круглосуточно, доходило до того, что людей вешали на подъемных кранах.

В 2004 году Раиси получил должность заместителя прокурора Ирана, в 2005-м отказался от поста министра безопасности, а с 2012-го работал прокурором Специального духовного суда. В августе 2014 года стал генпрокурором Ирана, через два года ушел и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира Астан-и Кудс Разави.

Впервые баллотировался в президенты Ирана в 2017 году, но проиграл Хасану Рухани, который переизбрался на второй срок. На выборах 2021 года победил с обещаниями снизить уровень бедности, победить коррупцию и построить 4 млн домов.

Заявлял, что будет добиваться отмены западных санкций, но не позволит другим странам диктовать условия. В целом был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом, при этом допуская восстановление ядерной сделки в обмен на снятие ограничений.

Несмотря на то, что со времен расправ над политзаключенными прошло 36 лет, прозвище "тегеранский мясник" закрепилось надолго.

"Тегеранский мясник Ибрагим Раиси был справедливо осужден международным сообществом за его непосредственную роль во внесудебных казнях более 30 тысяч человек", - комментировал его победу на выборах представитель МИД Израиля Лиор Хайят.

Каким был президентом и что значит его гибель для Ирана

Раиси победил на выборах, которые были наименее конкурентными с 1997 года. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи позаботился, чтобы не допустить не только реформистом, но и более умеренных консерваторов.

Судя по всему, Раиси был выбран потому, что никогда не мог стать соперником Хаменеи. На дебатах в 2017 году с Хасаном Рухани он показал себя совершенно нехаризматичным. А пребывание у власти с 2021-го говорит не только о его некомпетентности, но и политической нерелевантности.

"Некоторые называли его "невидимым президентом". Во время движения "Женщины, жизнь, свобода", которое потрясло Иран с 2022 по 2023 год, немногие выкрикивали лозунги против Раиси, поскольку знали, что власть находится в других руках", - пишет старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона Араш Азизи в колонке для The Atlantic.

Отметим, в отличие от большинства стран, президент Ирана не является главой государства. Он избирается на четыре года, не может занимать должность более двух сроков подряд, выполняет классические представительские функции и функции премьер министра.

Фото: вся полнота власти в Иране сосредоточенв в руках аятоллы Али Хаменеи (Getty Images)

Вся полнота власти сосредоточена в руках аятоллы Али Хаменеи, который является избранным пожизненно верховным лидером Ирана. Для него было важно, что Раиси будет следовать линии режима, и качества последнего, вероятно, делали его безопасным преемником аятоллы.

По мнению аналитика Украинского института будущего Илии Кусы, внезапная гибель 63-летнего президента стала достаточным неприятным событием, но не экзистенциальной угрозой политическому режиму.

"Конечно, это стресс для политической системы. Но я не ожидаю, каких-то фундаментальных сдвигов. Многое зависит от того, как пройдут выборы нового президента и кого изберут. Но это уже другая история и сейчас сложно сказать что-то конкретное", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Кто может стать следующим президентом

Согласно конституции, временным президентом станет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Он близок к Али Хаменеи и входил в группу иранских чиновников, которые в октябре 2023 года посетили Москву и договорились о поставках ракет и дронов, пишет Reuters.

Как временный президент Мохбер вместе со спикером парламента и главой судебной власти, войдут в состав совета, задача которого - организация новых выборов в течение 50 дней.

Причем выборы - формальность, поскольку ожидается, что победит тот, на котором остановится выбор верховного лидера. Им вряд ли будет сын аятоллы Моджтаб Хаменеи, который теперь стал основным претендентом на главу государства.

"Он является одной из амбициозных фигур в консервативном лагере и в теории мог бы выдвинуться на пост президента. Но вопрос, насколько это логично с его стороны, потому что должность президента Ирана обнуляет политический капитал. Президент отвечает за все и на него вешают все проблемы", - объяснил Куса.

Фото: бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф может быть в числе возможных преемников Раиси (Getty Images)

По его мнению, скорее всего на президента выдвинут нынешнего спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа или мэра Тегерана Алирезу Закани.

"Они тоже достаточно мощные фигуры в консервативном лагере и под них могут расчистить электоральное поле, если будет принято такое решение. Это если говорить о президенте-консерваторе и продолжении курса аятолл", - подчеркнул аналитик.

Если сделают выбор в пользу умеренного кандидата, то возможны варианты, например, с бывшим министром иностранных дел Мохаммадом Джавад Зарифом или бывшим спикером парламента Али Ардашир Лариджани. Но опять-таки пока неясно, какое решение примет система в итоге.

Что будет дальше и изменится ли политика Тегерана

Гибель Раиси устранила одного из самых жестких и бескомпромиссных игроков на Ближнем Востоке, пишет Sky News. При нем Иран совершил первое прямое нападение на Израиль, а также предпринимал все более авантюрные интервенции.

Под его руководством Тегеран помог йеменским хуситам поставить под угрозу судоходство в Красном море; ливанской "Хезболле" - вовлечь Израиль в бои за северную границу; иракским повстанцам - атаковать американских солдат; террористам "ХАМАС" - вести войну против еврейского государства.

Из-за экономических провалов страна ослаблена, правительство потеряло авторитет. Возможно, настал момент для нового подъема протестного движения, подобного тому, который был в 2022 году из-за трагедии с курдской девушкой Махсой Амини, до смерти избитой полицией нравов за отказ носить хиджаб, отмечает Sky News.

Аналитик Илия Куса не видит оснований для массовых протестов. По крайней мере пока.

"Уже прошли сутки и никаких протестов не было. По-моему, эмоциональный фон не способствует этому. Протестовать против чего? Нет нормального повода. И хотя Раиси не был популярен, я не очень понимаю, с какой целью люди будут массово выходить на улицы", - рассказал он РБК-Украина.

По его мнению, протестный потенциал скорее проявится во время выборов. Поскольку это всегда триггерная точка.

"А если нет, то более стрессовым событием для режима может стать транзит власти на самом высоком уровне. То есть если умрет Али Хаменеи, которому уже 85 лет и о здоровье которого ходит много слухов", - подчеркнул аналитик.

Смерть "настоящего друга России", как его называет диктатор Владимир Путин, вряд ли скажется на внешней политике. Соответственно, не будет разрядки в отношениях с США, Израилем или отказа от военной помощи Москве в войне с Украиной. Иран останется в антизападном векторе и в этом плане резких перемен ждать не стоит, подытожил Куса.