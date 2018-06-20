Тарута: 40-50 чоловік спецназу могли б у 2014 році змінити хід історії на Донбасі

Екс-губернатор розповів, що для визволення Донецька можна було використовувати таку ж схему, як і в Маріуполі

Навесні 2014 року достатньо було б лише кількох десятків спецназівців, щоб сьогодні не існувало ніяких ОРДЛО, не було тисяч смертей і сотень тисяч зруйнованих будинків. Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії "Основа" Сергій Тарута в ході святкування 4-ї річниці звільнені Маріуполя від російських окупантів.

Як відзначили в прес-службі, до свята Тарута має безпосереднє відношення. У березні 2014 року він прийняв для себе дуже складне рішення – погодився керувати Донецької ОДА, і отримав мандат на організацію визволення Маріуполя. Тому спецоперація зі звільнення Маріуполя розроблялася і реалізовувалася в тісній зв'язці з обласною адміністрацією, тобто з ним, на той час – головою Донецької облдержадміністрації.

"Тоді, в 2014 році, ми спостерігали, як підпалюється ситуація майже у всіх містах області. Ця безпорадність, відсутність ефективних підрозділів, які б могли реально нейтралізувати вогнища "пожежі", показала, що ситуація була абсолютно неконтрольованою. ...Єдиним способом переламати хід історії було застосування спецназу. Всього 40-45 навчених людей були в змозі в той період нейтралізувати розгортаються бойові дії. ...Але рішення так і не було прийнято", – розповідає Тарута.

Здатність нечисленного спецназу впоратися із завданням у ситуації, коли вже палала половина області, Сергій Тарута пояснює тим, що російська операція була на той момент сильно вразливою – їм потрібен був час для того, щоб встигнути перекинути свої сили на Донбас. Однак на той момент Україна не контролювала, а наздоганяла ситуацію. За словами Тарути, вона виявилися не готовою до дієвого сценарію. І тільки по ходу починала консолідувати сили для протидії.

На думку Тарути, в результаті вдалося захистити Маріуполь, і ситуація в цілому покращилася. Він упевнений, що якщо б Росії вдалося пробити коридор до Криму, вона б анексувала ці території по кримському сценарію – ось чому так важливо було захистити Маріуполь.

Екс-губернатор розповів, що для визволення Донецька можна було використовувати таку ж схему, як і в Маріуполі. Проте завдання була масштабнішим, потрібна державна допомога по формуванню блокпостів. Але підтримки не було.

"Це була історія повної здачі Донбасу", – стверджує він.

Лідер "Основи" вважає, що за здачу Донбасу обов'язково повинна наступити відповідальність, однак при нинішній владі цього не станеться. У той же час він сподівається, що наступна влада буде проукраїнською, і тоді розгляд таки відбудеться, після чого настане і відповідальність.

Тарута переконаний, що Донбас можна повернути через рік після зміни влади в країні. І вкрай важливо виграти економічну війну, інакше від України взагалі нічого не залишиться.