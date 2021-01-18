Тарифні збитки "Хмельницькгазу" за 2020 рік склали близько 38,5 млн гривень

Газовий вентиль (УНІАН)

Різке зростання цін на газ, який АТ "Хмельницькгаз" купує для технологічних потреб за тарифні кошти, привів до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ прискорилося, тому нові тарифи також вже не покривають всіх обґрунтованих витрат опретора ГРМ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"АТ "Хмельницькгаз" майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Однак, за друге півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%, в той час, як у торішньому тарифі на розподіл його вартість була на третину нижче", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, за рахунок суттєвої різниці в ціні газу та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ "Хмельницькгаз", газорозподільна компанія за 2020 рік отримала збитки в сумі 38,5 млн гривень.

"Найбільшою статтею витрат в тарифі є саме придбання газу на виробничо-технологічні потреби, - говорить фінансовий директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Храпицкий. - Адже саме технологічний газ використовується для створення та цілодобової підтримки належного тиску в мережах, щоб енергоносій міг рухатися по газопроводах до споживачів. Зараз він набувається виключно за ринковою ціною, з застосуванням тендерних процедур".

У компанії відзначили, що аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл, встановленими на 2021 рік.

"Через різкий стрибок ціни на ринку, чинний з 1 січня 2021 тариф на розподіл знову не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ "Хмельницькгаз", - йдеться в повідомленні.

В тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 гривень за тисячу куб. м. Тому, за словами прес-служби, АТ "Хмельницькгаз" не змогло придбати газ на українській енергетичній біржі і, відповідно, не отримав жодних пропозицій. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс на передбачені в тарифі кошти.

"В тексті Меморандуму з МВФ, підписаного президентом і прем'єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл повинні покривати всі витрати операторів ГРМ. Тому наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні операторів ГРМ і доведення підприємств галузі до дефолту вже в першому півріччі 2021 року", - йдеться в повідомленні.