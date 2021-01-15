Тарифні збитки АТ "Харківміськгаз" за 2020 рік склали 93,09 млн гривень

Газовий вентиль (104.ua)

Різке зростання цін на газ, який АТ "Харківміськгаз" купує для технологічних потреб за тарифні кошти, призвело до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ пришвидшилось, тому нові тарифи також не покривають всіх обґрунтованих витрат Оператора ГРМ.

Про це поввідомляє прес-служба компанії.

"АТ "Харківміськгаз" майже 40% від отриманих тарифних коштів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Впродовж другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла в 2 рази. В той час як в минулорічному тарифі на розподіл його вартість на третину нижче. За рахунок суттєвого відхилення фактичних витрат на закупівлю газу для технологічних потреб та вартістю газу, закладеною в тарифі АТ "Харківміськгаз" компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі 93,09 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл, встановленими на 2021 рік. У зв’язку з різким дорожчанням природного газу на ринку на початку року діючий з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для АТ "Харківміськгаз".

Зокрема, в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 гривень за тисячу куб. м. За результатами ж торгів на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже складає 9 650 гривень за тисячу куб. м. АТ "Харківміськгаз" не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. За словами прес-служби, компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

"В тексті Меморандуму з МВФ, що підписаний президентом та прем’єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл мають покривати всі витрати Операторів ГРМ. Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ та доведення підприємств галузі до дефолту вже у першому півріччі 2021 року", - йдеться у повідомленні.