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Якщо тариф на розподіл газу збільшать, хліб подорожчає на 25%, - експерт

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Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 14:19
Якщо тариф на розподіл газу збільшать, хліб подорожчає на 25%, - експерт Фото: якщо тариф на розподіл газу підвищать, хліб подорожчає на 25%
Автор: Наталія Гурковська

Через зростання ціни на газ зупиняються великі промпідприємства, а виробники продуктів будуть змушені підняти ціни на свою продукцію на 25%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави ФРУ Дніпропетровської області Віктора Сергєєва.

За його словами, бізнес категорично проти підвищення тарифів на розподіл газу. Адже це призведе до збільшення і так високих цін на блакитне паливо, що неприпустимо в умовах, коли бізнес і так перебуває у вкрай складному становищі.

"Ми проводили громадські слухання. Ініціював Дніпропетровськгаз 29 жовтня. І всі присутні - а були присутні роботодавці, представники місцевої влади, бюджетних організацій, - виступили категорично проти підвищення тарифу. Адже він зросте більш ніж у 2 рази", - розповів Сергєєв.

Він наголосив: через високі ціни на газ підприємства вже зупиняються. Інші ж будуть змушені суттєво підняти ціни на свою продукцію, що зробить її неконкурентоспроможною.

"Підвищення цін на газ смертельно небезпечне. Ми зараз отримали відгуки від наших галузевих організацій. "Дніпроазот" загалом зупинився, а вони головні споживачі газу. Металурги пригальмовуються, бо газ у них теж важливий. Це ж ціна на металопродукцію, конкурентоспроможність на міжнародних ринках Хлібопекарі обрахували і дійшли висновку, що мінімум на 25% ціна хліба буде піднята", - пояснив Сергєєв.

Він зазначив: у такій ситуації підприємства змушені будуть скорочувати своїх співробітників, щоби зменшити витрати, що призведе до серйозного зростання безробіття по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно низка облгазів представили проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу в 2022 році, якими передбачається їхнє підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни на природний газ.

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