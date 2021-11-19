Якщо тариф на розподіл газу збільшать, хліб подорожчає на 25%, - експерт

Через зростання ціни на газ зупиняються великі промпідприємства, а виробники продуктів будуть змушені підняти ціни на свою продукцію на 25%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави ФРУ Дніпропетровської області Віктора Сергєєва.

За його словами, бізнес категорично проти підвищення тарифів на розподіл газу. Адже це призведе до збільшення і так високих цін на блакитне паливо, що неприпустимо в умовах, коли бізнес і так перебуває у вкрай складному становищі.

"Ми проводили громадські слухання. Ініціював Дніпропетровськгаз 29 жовтня. І всі присутні - а були присутні роботодавці, представники місцевої влади, бюджетних організацій, - виступили категорично проти підвищення тарифу. Адже він зросте більш ніж у 2 рази", - розповів Сергєєв.

Він наголосив: через високі ціни на газ підприємства вже зупиняються. Інші ж будуть змушені суттєво підняти ціни на свою продукцію, що зробить її неконкурентоспроможною.

"Підвищення цін на газ смертельно небезпечне. Ми зараз отримали відгуки від наших галузевих організацій. "Дніпроазот" загалом зупинився, а вони головні споживачі газу. Металурги пригальмовуються, бо газ у них теж важливий. Це ж ціна на металопродукцію, конкурентоспроможність на міжнародних ринках Хлібопекарі обрахували і дійшли висновку, що мінімум на 25% ціна хліба буде піднята", - пояснив Сергєєв.

Він зазначив: у такій ситуації підприємства змушені будуть скорочувати своїх співробітників, щоби зменшити витрати, що призведе до серйозного зростання безробіття по всій країні.