Тариф на передачу електроенергії не доведеться підвищувати, якщо подолати корупцію, - нардеп

Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підвищення тарифу на передачу струму можна уникнути, якщо подолати корупцію та спекуляції на енергоринку.

Про це написав народний депутат, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

За словами депутата, чергове підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії на 30% - це намагання перекласти на бізнес наслідки непрофесійних дій регулятора та прикриття ним спекуляцій на енергоринку.

"Тепер коли бізнес знову буде доплачувати за корупцію та непрофесійність наших чиновників комісії, потрібно зробити все, щоб більше таких перекладань не відбувалось. Я впевнений, що насправді й тарифу у 312 гривень, який вони підвищили з грудня місяця, достатньо, щоб утримувати енергосистему в балансі. І щоб отримувати достатньо грошей", - написав Гончаренко.

На його думку, щоб уникнути подальшого підвищення тарифу на передачу струму, який НКРЕКП планує збільшити наступного року до 340 грн/МВт., потрібно навести лад на енергоринку та змусити галузевого регулятора виконувати свої контрольні функції.

"Потрібно лише, щоб держава самостійно виконувала зобов’язання, які взяла на себе перед інвесторами в зелену енергетику, а комісію примусили припинити покривання маніпуляцій на ринку, та штучне доведення до збитків державних енергетичних компаній", - вважає Гончаренко.

Він також запевнив, що депутати готові ухвалити всі необхідні для цього закони.

"Зі свого боку ми підтримаємо усі закони, які потрібні для наведення ладу на енергоринку та триматимемо прожектор над чиновниками НКРЕКП. Як бачимо, лише суспільна увага та депутатський тиск дозволяють загальмувати руйнацію української економіки та розгортанню безлічі схематозів", - вважає депутат.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

Своєю чергою провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.