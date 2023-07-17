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Тариф на электроэнергию был пересмотрен из-за нанесенного ущерба массированным обстрелам, - "Оператор рынка"

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Понедельник 17 июля 2023 11:48
Тариф на электроэнергию был пересмотрен из-за нанесенного ущерба массированным обстрелам, - "Оператор рынка" Фото: тариф на электроэнергию был пересмотрен из-за нанесенного ущерба массированным обстрелами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Изменение тарифа на электроэнергию для населения было необходимо для привлечения средств, направленных на ремонт энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Оператора рынка" Александра Гавву.

Он отметил, что по оценке Всемирного банка, в результате обстрелов украинской энергетической инфраструктуре было нанесено 11 млрд долларов ущерба и они постоянно растут, ведь обстрелы энергообъектов в прифронтовых регионах продолжаются.

"Тот ущерб, который был нанесен вследствие вражеских атак, значительны и соответственно требуют компенсации для того, чтобы подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду. Именно это было причиной для установления новых тарифов на электрическую энергию", - подчеркнул Гавва.

Глава "Оператора рынка" также подчеркнул, что сейчас продолжается самая масштабная во времена независимости ремонтная кампания энергосистемы.

Гавва добавил, что сейчас можно платить меньше по тарифу на электрическую энергию, потребленную между 23:00 и 07:00. Он вдвое ниже стандартного и составляет 1,32 грн.

"Поэтому актуально сейчас предложение это установка 2-зонных счетчиков, которые позволяют платить вдвое меньше потребленной ночью электроэнергии", - подытожил он.

Ранее в Министерстве энергетики напомнили, что субсидия поможет уязвимым категориям населения перекрывать разницу в тарифах на электроэнергию.

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