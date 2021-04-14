Таран: військова присутність РФ в Білорусі змінить "правила гри" для всієї Східної Європи

Міністр оборони України Андрій Таран попередив про небезпеку постійної військової присутності Росії на території Білорусі. На його думку, це змінить "правила гри" для всієї Східної Європи.

Про це йшлося на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони.

"Ми також маємо враховувати розвиток (ситуації - ред.) в Білорусі, що потенційно може призвести до постійної військової присутності РФ в цій країні. Якщо це трапиться, це буде зміною "правил гри" не лише для України, але для всієї Східної Європи, особливо у поєднанні із російським військовим угрупованням у Калінінградській області", - наголосив міністр.

Як заявив Таран на засіданні підкомітету, Євросоюзу потрібно враховувати розвиток ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, наприкінці лютого естонська розвідка попереджала, що існує загроза нападу Росії на Україну з території Білорусі. Москва намагається перетворити Білорусь фактично на ще один військовий округ.

До цього Олександр Лукашенко заявляв, що від зв'язки Білорусі з Росією залежить, чи буде війна в регіоні. Водночас Лукашенко не хоче поспішати з інтеграцією Білорусі з РФ.