ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі

Новость на русском →
Кабул, П'ятниця 10 вересня 2021 00:28
Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі Фото: таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі (Aftenposten.no)
Автор: Анна Полисученко

Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі. Там вони знищили колекцію вин, фільми і книги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Aftenposten.

Співробітники посольств Данії та Норвегії евакуювалися за день до того, як Талібан увійшов до Кабула, але в силу обставин, в яких відбувалася Евакуація, змушені були покинути багато речей.

Видання публікує фотографії, як таліби ламають CD-диск з різдвяними піснями і з мультиком "Курт стає злим", а також досліджують знайдену пару лиж.

Відзначається, що зі стін зняли картини, з підвалу дістали колекцію вин, що належала послу, і напевно знищать її.

Зараз співробітники посольства знаходяться в Осло. У МЗС виданню розповіли, що всі важливі документи та обладнання були знищені задовго до евакуації. До Норвегії забрали також портрет короля Харальда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Норвегия
NEWS
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні