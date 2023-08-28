"Талибан" запретил женщинам Афгинистана посещать национальный парк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Исполняющий обязанности министра пороков и добродетелей Мохаммад Халид Ханафи заявил, что "обзор достопримечательностей не обязателен для женщин". Министерство расширило список мест, которые нельзя посещать женщинам, добавив в него парк Банд-э-Амир.

Причиной же стало то, что посещающие парк женщины якобы не придерживаются должного способа ношения хиджаба.

Притеснения женщин после прихода "Талибана"

15 августа 2021 г. талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, а через две недели президент США Джо Байден объявил о завершении вывода своих войск из Афганистана.

С тех пор власти "Талибана" систематически усиливают ограничения прав женщин. К примеру, женщинам по всей стране запретили посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям.

Девочкам запретили посещать среднюю и старшую школу. Женщинам также запрещено посещать парки и спортзалы, их обязали носить одежду с головы до пяток в общественных местах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.