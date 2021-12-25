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"Талібан" розпустив незалежну виборчу комісію Афганістану

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Афганістан, Субота 25 грудня 2021 23:03
"Талібан" розпустив незалежну виборчу комісію Афганістану Фото: "Талібан" розпустив незалежну виборчу комісію Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

"Талібан" розпустив незалежну виборчу комісію, створену при попередньому режимі Афганістану. Також розпустили комісію з розгляду скарг виборців і два міністерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Одне з міністерств, розпущених талібами, займалося при минулому уряді парламентськими справами. Друге - у справах миру. Таліби заявили, що в них немає потреби.

"Зараз нам не потрібно, щоб ці два міністерства і ці комісії існували та працювали. Якщо виникне необхідність, Ісламський Емірат (назва, дана талібами своєму режиму, - ред.) може їх відновити", - заявив заступник офіційного представника "Талібану" Білал Карім.

Незалежна виборча комісія (НІК) була створена у 2006 році, через кілька років після падіння попереднього режиму талібів (1996-2001 роки). Його роль полягала в організації та спостереженні за виборами. НІК і його співробітники регулярно ставали об'єктами атак талібів.

"Якщо ця організація не існує, я на 100% впевнений, що проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, тому що не буде ніяких виборів", - заявив Аурангзеб, який очолював організацію НІК до падіння попереднього режиму.

Ще один високопоставлений чиновник попереднього режиму, Халім Фідаї, заявив, що "Талібан" не змінився і не вірить у демократію.

"Вони беруть владу кулями, а не урнами", - додав він.

Нагадаємо, що жінка в Афганістані не може отримати медичну допомогу, якщо її не супроводжує чоловік. Таке рішення прийняли таліби.

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