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"Талібан" звинуватив США у порушені повітряного простору

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Афганістан, Вівторок 28 вересня 2021 20:03
"Талібан" звинуватив США у порушені повітряного простору Фото: "Талібан" звинуватив США у порішені повітряного простору (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Радикальний рух "Талібан" звинуватив Сполучені Штати Америки у тому, що їх безпілотники порушили афганський повітряний простір. У разі повторення інциденту - пригрозили наслідками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представника радикального руху Забіхула Муджахіда.

У своєму повідомлення Маджахіда відзначив, що США не лише порушили норми міжнародного права, але і суверенітет Афганістану. "Талібан" закликав Штати до дотримання Дохійської угоди. У разі повторного інциденту - погрожують наслідками.

"США порушили суверенітет Ісламського емірату Афганістан, а також норми міжнародного права, направивши свої безпілотники в наш повітряний простір. Закликаємо США дотримуватися Дохійської угоди. В іншому випадку це загрожує наслідками", - заявив Маджахіда.

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Афганистан Талібан
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