Таїланд ввів штрафи за використання сонцезахисних кремів: скільки заплатять порушники
У Таїланді ввели заборону на використання сонцезахисних кремів. Порушникам загрожує штраф у розмірі 100 тисяч тайських батів (81 тисячу гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.
Зазначено, що сонцезахисні засоби з хімічними сполуками являються шкідливими для коралів.
"Дослідження показали, що деякі хімічні сполуки, які містяться в сонцезахисних засобах, шкідливі для коралів, вони впливають на їх репродуктивну систему і викликають їх знебарвлення", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Департаменту національних парків, дикої природи та рослин, заборонено використовувати сонцезахисні засоби, що містять один з чотирьох компонентів:
- оксибензон;
- октіноксат;
- 4-метілбензіліден камфори;
- бутилпарабен.
Так, при вході до зон відпочинку у відвідувачів будуть забирати заборонені засоби та видавати назад тільки на виході.
Втім, відпочивальникам тепер рекомендують використовувати сонцезахисні засоби на основі оксиду цинку, які, як показали дослідження, безпечні для коралів.