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Таїланд планує відмовитися від масового туризму

Бангкок, Четвер 03 грудня 2020 09:51
Таїланд планує відмовитися від масового туризму
Фото: турист (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Таїланду розглядає можливість тимчасової відмови від масового туризму. Також влада має намір збільшити середні витрати на населення для відновлення туристичної галузі після пандемії.

Про це заявив глава Управління по туризму країни (ТАТ) Ютасак Супасорн, передає Bangkok Post.

"Більше ніякого масового туризму. Коли галузь знову встане на ноги, Таїланд повинен бути привабливим місцем, це означає, що ми забезпечимо безпеку та гігієну", - заявив він.

За словами глави ТАТ, Таїланду необхідно також збільшити середні витрати на душу населення на 30%.

Він також зазначив, що таїландський туризм зміг дуже швидко прийти в норму після минулих криз, і цей раз не стане винятком, хоч чергова хвиля коронавірусу і буде заважати туристичної діяльності. На думку чиновника, туристичний сектор в Таїланді тепер має в довгостроковій перспективі покладатися на внутрішній ринок.

Нагадаємо, раніше в Таїланді продовжили режим надзвичайного стану до середини січня 2021 року.

Крім того, раніше Таїланд дозволив в'їзд в країну туристам, у яких на банківському рахунку знаходиться 16,4 тисячі доларів.

Додамо, що влада Таїланду застосували одне із найсуворіших обмежень під час пандемії.

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