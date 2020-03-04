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Справа проти компанії Барщовського має замовний характер, - юрист

Новини » Фінанси     04.03.2020 - 15:43
Справа проти компанії Барщовського має замовний характер, - юрист
Фото: Тарас Барщовський (з відкритих джерел)

Компанії "Яблуневий дар" і "Танк Транс" заявили про готовність співпрацювати з правоохоронцями

Обставини, які, на думку Головного слідчого управління Національної поліції, вказують на вчинення кримінального правопорушення проти компаній "Яблуневий дар" і "Танк Транс", не свідчать про порушення з боку компанії, навпаки, можуть говорити про замовний характер кримінального провадження. Про це йдеться в розслідуванні Delo.ua, передає РБК-Україна.

"Компанії "Яблуневий дар" і "Танк Транс" готові співпрацювати з правоохоронцями, проте виникає сумнів у неупередженості слідчих, про що свідчить спочатку явно замовний характер такого кримінального провадження", - відзначає партнер адвокатського об'єднання Ratio Legis, яке надає правову допомогу групі компаній Т.B. Fruit, Ігор Кулак.

Як пише видання, формулювання "посадові особи ТОВ "Яблуневий дар" та ТОВ "Танк Транс" під виглядом отримання кредитів заволоділи грошовими коштами АТ "Дельта Банк" не відповідає дійсності.

"Адже до моменту введення в банку тимчасової адміністрації у березні 2015 року обидві компанії виплачували взяті кредити та платили нараховані відсотки, що повністю спростовує твердження про заволодіння грошовими коштами банку", - додає Ігор Кулак.

Нагадаємо, що у середині лютого Головне слідче управління Національної поліції відкрило кримінальне провадження проти компаній ТОВ "Яблуневий дар" і ТОВ "Танк Транс", що входять в групу Т.B. Fruit українського бізнесмена Тараса Барщовського. Остання - один з найбільших в Європі та світі переробників фруктів і ягід, а також виробників концентрованих соків.

Кримінальне провадження щодо "Яблуневий дар" і "Танк Транс" ініціювала фінансова компанія "Інвестохіллз Веста", чий адвокат Антон Пономарьов значиться як потерпілого. У листопаді 2019 року ця компанія на аукціоні, проведеному Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, викупила права вимоги 6,19 млрд грн боргу "Яблуневий дар" і "Танк Транс" перед ліквідованим "Дельта Банком".

Як відомо, у 2011-2013 роках "Яблуневий дар" і "Танк Транс" уклали з "Дельта Банком" договори на чотири кредитні лінії на загальну суму 93 млн євро. Компанії справно виконували зобов'язання за кредитами, погашаючи заборгованість у встановлені договорами терміни, однак в кінці 2014 роки сам "Дельта Банк" опинився на межі неплатоспроможності, після чого НБУ відніс його до категорії проблемних і ввів свого куратора для контролю за діяльністю фінустанови. У 2015 році регулятор зовсім запустив процес ліквідації банку.

Незадовго до цього ТОВ "Яблуневий дар" по так званій схемі "схлопування" здійснило погашення всієї заборгованості за вказаними кредитними договорами шляхом зарахування з банком зустрічних однорідних вимог.

"Кредитні зобов'язання "Яблуневого дару", згідно з чинним законодавством, були обміняні на $60 млн депозитних коштів компанії Cargill", - пояснив в інтерв'ю "Новому времени" власник групи компаній Т.B. Fruit Тарас Барщовський.

Своєю чергою, стверджують юристи T. B. Fruit, "Інвестохіллз Веста" не може бути потерпілим у даному виробництві, оскільки "Яблуневий дар" і "Танк Транс" ніяких кредитних договорів з цією компанією не укладали.

Як повідомляло РБК-Україна, в тому ж інтерв'ю НВ Тарас Барщовський заявив, що на сьогодні до компанії В.Т. Fruit немає ніяких юридичних претензій з боку "Дельта банку" та Фонду гарантування вкладів. Т.В. Fruit взагалі не мала ділових відносин з АТ "Дельта банк", тому що компанії в роки фінансової діяльності установи, взагалі ще не існувало.

За словами самого Барщовского, його компанія займає 9-12 % світового ринку яблучного концентрату, а кожна 10-а пляшка соку у світі робиться з концентрату T.B. Fruit. Концентровані соки виробництва T.B. Fruit поставляються глобальним лідерам, таким як Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini.

Барщовський: до Т.В. Fruit немає жодних юридичних претензій з боку "Дельта банку" та ФГВФО У T.B. Fruit спростували інформацію про втрату частини активів
Новини України Яблуневий дарT.B.FruitТанк ТрансТарас Барщовський
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