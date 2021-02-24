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Ситник про справу ПриватБанку: колишні бенефіціари могли бути у змові з НБУ

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 15:21
Ситник про справу ПриватБанку: колишні бенефіціари могли бути у змові з НБУ Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів про хід розслідування справи по ПриватБанку. Перевіряють можливу змову колишніх бенефіціарів банку та Національного банку України.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Цензор".

За його словами, кошти виводилися із ПриватБанку на тому етапі, коли він був комерційною структурою і власники не були суб'єктами, підслідними НАБУ.

"Однак, ми припускаємо, що колишні очільники та бенефіціари банку вже тоді могли діяти у змові з посадовцями Нацбанку, тому в межах розслідування перевіряємо можливість цієї змови та її наслідки для держави", - повідомив він.

Ситник зазначив, що через відсутність антикорупційного прокурора в Україні слідчі НАБУ направили напрацювання до Офісу генпрокурора.

"Загалом, справа щодо Приватбанку - найскладніша, з якою мені доводилося стикатися. Про справу Приватбанку постійно говорять наші міжнародні партнери", - зазначив він.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру трьом колишнім менеджерам "ПриватБанку".

РБК-Україна дізналась, кому оголосили підозри по цій справі.

Раніше повідомлялось, що фігурант справи "ПриватБанку" намагався втекти до Австрії.

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