Син нардепа Березкіна заявив, що його майно суд не заарештовував

Фото: Максим Березкін (facebook.com/Berezkinua)

Максим Березкін зазначив, що у ЗМІ його "оженили" на свекрусі сестри

Син депутата Верховної ради від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна Максим Березкін заявив, що рішення суду про арешт майна стосувалося його сестри і її чоловіка. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Гордон".

Максим Березкін зазначив, що у ЗМІ його "оженили" на свекрусі сестри і "приписали йому арештоване майно".

"Сьогодні несподівано для себе став топ-новиною дня. Спішу подякувати своїх друзів журналістів, які своїми публікаціями без мене мене одружили на Ганні Татарченко, до речі, свекрусі моєї сестри Вікторії, так ще й придане до неї видали, судячи зі статей, непогане! Оцініть самі: будинок, квартира, ну і по дрібниці - кілька авто і колекція раритетних причепів! Але головне це те, що своїми сьогоднішніми публікаціями ви зовсім заплутали слідчі органи країни", - написав він.

Березкін додав, що журналісти не розібралися в ситуації, і тому їм довелося змінювати заголовки і статті.

"Уточніть особисто для мене хід вашої думки, будь ласка! Якщо мова йде про заяви прес-аташе Солом'янського райсуду Яни Квітченко щодо рішення, опублікованого 27 листопада, про арешт майна моєї сестри Вікторії та її чоловіка, то при чому тут я і пані Татарченко? Може, ви знаєте більше нас, членів сім'ї, і можете послатися на документ, який підтверджує, що це майно належить мені? Такий документ у вас є??? Судячи з прикладеним до цього посту скріншотам, розумію, що ви самі перебуваєте в легкому замішанні, інакше навіщо вам, шановним і читаним всією країною виданням, змінювати заголовки публікацій і переписувати статті??? Друзі, прийдіть, сядемо, поговоримо, вип'ємо чаю і разом розберемося з ситуацією! Вірю, що разом з вами ми зробимо цей світ краще!", - написав Максим Березкін.

Фото: facebook.com/Berezkinua

Напередодні "Українські новини" з посиланням на спікера Солом'янського районного суду Києва Яну Квітченко повідомили, що суд заарештував майно сина Станіслава Березкіна.

За версією слідства, нардеп Березкін разом з родичами та бізнес-партнерами в кінці 2013 року заволодів 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту.

Сам нардеп назвав звинувачення на його адресу "надуманою історією".

За його словами, кредит був забезпечений двома новими елеваторами, вартість яких становить близько 22 млн доларів. У цій справі затримали 10 осіб, у тому числі сина політика Максима Березкіна і заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову. Всіх їх суд дозволив взяти під варту з можливістю внести заставу.

6 листопада агентство "Українські новини" повідомило з посиланням на джерело, що дочка Станіслава Березкіна Вікторія, яка також фігурує в справі, втекла в Монако.

Вікторія 8 листопада написала в Facebook, що нікуди не тікала і знаходиться у Відні на медичному обстеженні.

"Дорогі журналісти, повідомляю спеціально для вас. По-перше, я не тікала від НАБУ, ні від ГПУ, ні від іншого державного органу! Коли дізналася про те, що проводяться слідчі дії за участю моїх родичів, відразу ж зв'язалася з детективом і повідомила про своє поточне місце перебування і мету поїздки за кордон. По-друге, я не відлітала (виїжджала) в Монако. Не виключаю, що це місце було обрано невідомими мені людьми з метою додання "пікантності" інформаційному приводу і пожвавлення інтересу до теми, яка вже забувається, неповернення кредиту групою компаній "Креати", яка, нагадаю, була продана нашою сім'єю ще в 2015 році. В підтвердження моїх слів хочу повідомити, що починаючи з 23 жовтня я перебуваю в Австрії, в м. Відень, де проходжу медичне обстеження. Щоб упередити будь-які спекуляції на тему "тікала від слідчих в багату Монако", ділюся з вами фотографіями документів, які підтверджують моє миле спілкування з детективом. Правда, воно чомусь одностороннє", - заявила вона.

Фото: facebook.com/Виктория_Березкина