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Син Байдена і "Бурісма": САП заперечує вплив політики на розслідування

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 10:19
Син Байдена і "Бурісма": САП заперечує вплив політики на розслідування Фото: Максим Грищук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук заперечує вплив політики на розслідування справи Burisma, яке пов'язували з Хантером Байденом - сином нинішнього президента США. За його словами, якщо справи намагаються забрати або закрити, то тільки через суди.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, зараз є фактова справа щодо "Бурісми", яка наразі розслідується НАБУ.

"У нас немає такого поняття "чіпати чи не чіпати". Як я і говорив, ми розслідуємо справи за матеріалами", - сказав Грищук.

Раніше повідомлялося, що поліція закрила кримінальну справу, в якій фігурував нинішній президент США Джо Байден через відсутність складу злочину. Справа стосувалася Burisma і його сина Байдена - Хантера.

Нагадаємо, в квітні 2016 року тодішній президент Петро Порошенко звільнив генпрокурора Шокіна через нібито ультиматум Байдена. Пізніше Державне бюро розслідувань завело справу через можливе втручання Байдена в роботу генпрокурора.

Зазначимо, в 2020 році американська газета New York Post повідомила, що отримала доступ до листування сина Джо Байдена Хантера з співробітником української компанії Burisma Вадимом Пожарським.

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