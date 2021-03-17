Син Байдена і "Бурісма": САП заперечує вплив політики на розслідування

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук заперечує вплив політики на розслідування справи Burisma, яке пов'язували з Хантером Байденом - сином нинішнього президента США. За його словами, якщо справи намагаються забрати або закрити, то тільки через суди.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, зараз є фактова справа щодо "Бурісми", яка наразі розслідується НАБУ.

"У нас немає такого поняття "чіпати чи не чіпати". Як я і говорив, ми розслідуємо справи за матеріалами", - сказав Грищук.

Раніше повідомлялося, що поліція закрила кримінальну справу, в якій фігурував нинішній президент США Джо Байден через відсутність складу злочину. Справа стосувалася Burisma і його сина Байдена - Хантера.