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Під Святогірськом йдуть бої, в лаврі залишаються сотні українців, - ВЦА

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Святогірськ, Неділя 31 липня 2022 00:34
Під Святогірськом йдуть бої, в лаврі залишаються сотні українців, - ВЦА Фото: під Святогірськом йдуть бої, в лаврі залишаються сотні українців (flickr.com/photos/svlavra)
Автор: Артур Родивилов

Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади ведуться бої. У лаврі станом на кінець липня залишаються близько 500 українців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", про це заявив голова Святогірської ВЦА Володимир Рибалкін.

Він зазначив, що в трьох селах тривають бої. Вони повністю підконтрольні Україні.

"У лаврі зараз близько 450 осіб залишилося, було ще три тижні тому більше. Через три тижні нам вдалося вивезти близько 150 осіб", - розповів Рибалкін.

Зараз призупинено пересування по дорогах, що ведуть до лаври. Вирішуються питання подальшої евакуації.

За словами Рибалкіна, в громаді залишилося близько 1000 жителів з 2068.

Нагадаємо, що раніше представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели евакуацію частини цивільних з території Святогірської Лаври. Ця ділянка Святогірська знаходиться на правому березі річки Сіверський Донець і знаходиться під контролем України.

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