Під Святогірськом йдуть бої, в лаврі залишаються сотні українців, - ВЦА
Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади ведуться бої. У лаврі станом на кінець липня залишаються близько 500 українців.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", про це заявив голова Святогірської ВЦА Володимир Рибалкін.
Він зазначив, що в трьох селах тривають бої. Вони повністю підконтрольні Україні.
"У лаврі зараз близько 450 осіб залишилося, було ще три тижні тому більше. Через три тижні нам вдалося вивезти близько 150 осіб", - розповів Рибалкін.
Зараз призупинено пересування по дорогах, що ведуть до лаври. Вирішуються питання подальшої евакуації.
За словами Рибалкіна, в громаді залишилося близько 1000 жителів з 2068.
Нагадаємо, що раніше представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели евакуацію частини цивільних з території Святогірської Лаври. Ця ділянка Святогірська знаходиться на правому березі річки Сіверський Донець і знаходиться під контролем України.
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