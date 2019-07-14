У Святогірську пройшов форум "Опоблоку" "Сила Донбасу"

Фото: форум "Опоблоку" (прес-служба)

В ході форуму була розроблена Дорожня карта "Сила Донбасу"

Форум "Опозиційного блоку "Сила Донбасу" у Святогірську зібрав прихильників партії з усього Донбасу, народних депутатів України, кандидатів у депутати, мерів міст, керівників промислових підприємств, представників органів місцевого самоврядування всіх рівнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Зазначається, що основна мета форуму - спільно визначити шляхи досягнення сталого миру, розглянути положення майбутньої нової Конституції України, обговорити можливості реалізації програми "Опоблоку" "Нова індустріалізація" для відновлення промислового Донбасу. Мова йшла також про інфраструктурні проекти для міст Донецької і Луганської областей.

На форумі відбулося широке обговорення необхідності зняття торгової, транспортної та гуманітарної блокади Донбасу, відновлення всіх соціальних виплат і цивільних прав їх мешканців.

Відкрив форум мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він заявив: "Сила Донбасу для нас - не порожній звук. Сила України вимірюється через призму міст. Ми вимагаємо передати максимальну кількість повноважень на місця - ми знаємо, як розвивати наші міста. Тому у команді "Опозиційного блоку" об'єдналися мери 70 українських міст. Розвиваючи міста, ми робимо Україну сильною і процвітаючою. Ми пишемо нову історію країни, де немає місця популізму і немає непрофесійних людей".

Мер Маріуполя закликав до відновлення миру на Донбасі. "Ми повинні зупинити війну, яка вже йде 1995 днів, і відновити інфраструктуру в регіоні. 100 мільярдів доларів - ціна відбудови Донбасу. 2 мільйони осіб отримали статус тимчасово переміщених осіб. Донбас для нас - це не місце на мапі, а наш рідний дім. Саме тому ми йдемо професійною командою на вибори до ВР. Ми хочемо, щоб голос Донбасу був нарешті почутий".

На думку Бойченкв, господарські успіхи міст, мери яких входять в "Опоблок", повинні стати вітриною відновленого Донбасу.

Мер Слов'янська Вадим Лях впевнений у тому, що спільними зусиллями команда "Опоблоку" зможе реалізувати інфраструктурні проекти в усьому регіоні і повернути Донбасу колишню славу передового промислового регіону: "Наша команда професійних управлінців зможе зробити нашу країну успішною".

За словами мера Покровська Руслана Требушкіна, для нього велика честь бути в команді людей, які не на словах, а на ділі показують, що вони вміють працювати для розвитку України. "Наше завдання зробити Донбас інноваційним. Це неможливо без повної та глибокої децентралізації. Будуть сильні регіони - буде сильна держава", - упевнений Требушкін.

Генеральний директор публічного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" Геннадій Суков зазначив, що за 5 років нинішньої влади в два рази впав ВВП, більш ніж на 40 відсотків впали доходи населення, 70 відсотків українців живуть за межею бідності, знищені цілі галузі промисловості.

"Ми, "Опозиційний блок", йдемо в парламент, щоб кардинально змінити цю ситуацію", - зазначив він.

За словами Муси Магомедова, генерального директора публічного акціонерного товариства "Авдіївський коксохімічний завод", підприємство вкладає в інфраструктуру, в соціальні об'єкти.

"І люди повертаються. У найважчі часи в Авдіївці залишалося всього 7 тисяч населення, зараз - 21 тисяча. Я усвідомлено прийняв рішення балотуватися у ВР, я впевнений, з нашою командою ми зможемо відродити країну", - заявив Магомедов.

Підбив підсумки форуму лідер політсили Євген Мураєв: "Наша програма підкріплена 1575 законопроектами і я її називаю "новою формулою країни". Донбас - величезний регіон, тут 15 відсотків населення країни і зосереджено до 25 відсотків промислового потенціалу. Не може бути успішною України без успішного Донбасу. І Донбас має стати зоною пріоритетного інвестиційного розвитку. Разом з командою "Опозиційного блоку" ми "полагодимо" нашу країну, відновимо мир і повернемо людям гідне життя".

У ході форуму була розроблена Дорожня карта "Сила Донбасу". Документ містить рішення мерів міст Донбасу, представників бізнесу та політиків щодо подальшої долі регіону.