Праздник сегодня, 30 июня: что запрещено на праздник 12 апостолов, народные приметы
30 июня православные христиане в Украине по новому стилю отмечают праздник Собора 12 святых апостолов Христовых. До конца года остается 184 дня.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 30 июня и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
30 июня по церковному календарю отмечают Собор славных и прославленных двенадцати апостолов.
В этот день чествуют учеников Христа: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Матфея, который заменил Иуду Искариота.
Господь Иисус начал выбирать своих учеников за три года до крестной смерти, обращая внимание не на положение или богатство, а на открытость сердца и способность донести любовь и веру до других.
Эти апостолы, вместе с 70 другими учениками, были наделены особой благодатью - даром исцеления и проповеди. Они оставили свои дома, семьи и привычную жизнь, чтобы следовать за Христом.
Апостолы стали Его верными сослужителями, которые с готовностью принимали испытания, страдания и преследования. Их миссия заключалась в распространении Евангелия и служении людям на пути к спасению.
Икона Собора 12 апостолов (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 30 июня
В этот день не рекомендуется ссориться или ругаться, ведь любой конфликт, который возникнет, может затянуться надолго и вызвать длительное недоразумение.
Церковь предостерегает от употребления алкоголя 30 июня, ведь это обесценивает духовную чистоту праздника и может привести к необдуманным поступкам.
Запрещено отказывать в помощи тем, кто обращается с просьбой - отказ может обернуться для вас одиночеством или недостатком поддержки в будущем.
Также не следует заниматься тяжелым физическим трудом - работа в поле, огороде или уборка в доме считаются неуместными в этот день.
Важно избегать негативных эмоций: зависти, гнева, злословия и клеветы, ведь именно эти проявления чаще всего приводят к духовному упадку и потере внутреннего мира.
Народные приметы и традиции 30 июня
Наши предки оставили после себя множество примет, связанных с этим днем.
- Если рыба, в частности карпы, опускается на дно водоема - это предвестие непогоды.
- Кукует кукушка - ждите жаркого и продолжительного лета, а ее молчание свидетельствует о ранней и снежной зиме.
- Обильная утренняя роса предвещает несколько дней солнечной и стабильной погоды.
30 июня считается особым днем, когда верующие обращаются к святым апостолам с молитвами, прося поддержки и благословения на все добрые дела. Также существует поверье, что в этот день стоит помириться с теми, с кем были в ссоре, - это приведет к душевному спокойствию и гармонии в жизни.
У кого День ангела 30 июня
30 июня День ангела отмечают
- Андрей
- Иван
- Матвей
- Михаил
- Петр
- Степан
- Яков,
- Ян
Людям, рожденным 30 июня, считается, способствует турмалин. Этот драгоценный камень издавна наделяли особой энергетикой. В древности верили, что он способен гармонизировать внутреннее состояние человека и уравновешивать его эмоции.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".