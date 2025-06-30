Праздник сегодня, 30 июня: что запрещено на праздник 12 апостолов, народные приметы

30 июня православные христиане в Украине по новому стилю отмечают праздник Собора 12 святых апостолов Христовых. До конца года остается 184 дня.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 30 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

30 июня по церковному календарю отмечают Собор славных и прославленных двенадцати апостолов.

В этот день чествуют учеников Христа: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Матфея, который заменил Иуду Искариота.

Господь Иисус начал выбирать своих учеников за три года до крестной смерти, обращая внимание не на положение или богатство, а на открытость сердца и способность донести любовь и веру до других.

Эти апостолы, вместе с 70 другими учениками, были наделены особой благодатью - даром исцеления и проповеди. Они оставили свои дома, семьи и привычную жизнь, чтобы следовать за Христом.

Апостолы стали Его верными сослужителями, которые с готовностью принимали испытания, страдания и преследования. Их миссия заключалась в распространении Евангелия и служении людям на пути к спасению.

Икона Собора 12 апостолов (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 30 июня

В этот день не рекомендуется ссориться или ругаться, ведь любой конфликт, который возникнет, может затянуться надолго и вызвать длительное недоразумение.

Церковь предостерегает от употребления алкоголя 30 июня, ведь это обесценивает духовную чистоту праздника и может привести к необдуманным поступкам.

Запрещено отказывать в помощи тем, кто обращается с просьбой - отказ может обернуться для вас одиночеством или недостатком поддержки в будущем.

Также не следует заниматься тяжелым физическим трудом - работа в поле, огороде или уборка в доме считаются неуместными в этот день.

Важно избегать негативных эмоций: зависти, гнева, злословия и клеветы, ведь именно эти проявления чаще всего приводят к духовному упадку и потере внутреннего мира.

Народные приметы и традиции 30 июня

Наши предки оставили после себя множество примет, связанных с этим днем.

Если рыба, в частности карпы, опускается на дно водоема - это предвестие непогоды.

Кукует кукушка - ждите жаркого и продолжительного лета, а ее молчание свидетельствует о ранней и снежной зиме.

Обильная утренняя роса предвещает несколько дней солнечной и стабильной погоды.

30 июня считается особым днем, когда верующие обращаются к святым апостолам с молитвами, прося поддержки и благословения на все добрые дела. Также существует поверье, что в этот день стоит помириться с теми, с кем были в ссоре, - это приведет к душевному спокойствию и гармонии в жизни.

У кого День ангела 30 июня

30 июня День ангела отмечают

Андрей

Иван

Матвей

Михаил

Петр

Степан

Яков,

Ян

Людям, рожденным 30 июня, считается, способствует турмалин. Этот драгоценный камень издавна наделяли особой энергетикой. В древности верили, что он способен гармонизировать внутреннее состояние человека и уравновешивать его эмоции.