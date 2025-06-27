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Праздник сегодня, 27 июня: что запрещено делать, важные приметы, у кого Дни ангела

Пятница 27 июня 2025 05:55
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Праздник сегодня, 27 июня: что запрещено делать, важные приметы, у кого Дни ангела Какой праздник сегодня, 27 июня, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

27 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Самсона Странноприимца и чудотворной Корецкой иконы Божией Матери "Споручница грешных". До конца года остается 187 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 27 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

27 июня Православная Церковь чтит память преподобного Самсона, который с древних времен считается покровителем путешественников и больных.

Святой Самсон жил в V-VI веках в Риме и происходил из богатой и благочестивой семьи. Получив прекрасное образование, он особенно заинтересовался медициной и бесплатно лечил людей, которые не имели средств.

После смерти родителей он раздал свое имущество нуждающимся, а сам поселился в уединенном месте вблизи Константинополя. Впоследствии Самсон переехал в небольшой дом, где начал принимать нищих, путников и тяжело больных.

По преданию, он чудесным образом исцелил императора Юстиниана лишь прикосновением руки. В благодарность император хотел щедро вознаградить святого, но тот попросил лишь об одном - построить больницу и дом для путешественников.

Также в этот день почитается чудотворная Корецкая икона Божьей Матери "Споручница грешных" - один из самых почитаемых образов в Украине.

Сведения об иконе достигают XVII века, когда она находилась в замке князей Корецких и называлась "Благодатная". По разным версиям, святыню могли привезти как из Константинополя, так и из Рима, а некоторые предания связывают ее даже со святой Марией Египетской.

После смерти князя Самуила святыню передали в Свято-Троицкий женский монастырь в Корце, где она хранится и сегодня. Перенесение иконы произошло в 1622 году - именно с того времени установлен день ее празднования.

Праздник сегодня, 27 июня: что запрещено делать, важные приметы, у кого Дни ангелаКорецкая икона Божьей Матери "Споручница грешных" (фото: Uapc.te.ua)

Что нельзя делать 27 июня

В этот день не следует переезжать или отправляться в дальнюю дорогу - это может привести к неудачам и разочарованиям.

Запрещено делать предложение руки и сердца, ведь такая инициатива может завершиться отказом или несчастливым союзом.

Не стоит обижаться, злиться или вступать в конфликты - негативные эмоции могут притянуть беды.

Также приметы советуют воздержаться от просьб о помощи, так как рискуете остаться без поддержки в важный момент.

Народные приметы и традиции 27 июня

В древности 27 июня считали особым днем, связанным с природными приметами и щедростью.

  • Если утром цветы оставались закрытыми - ожидали дождя.
  • Ясное небо предвещало жаркое лето.
  • Большое количество пчел в воздухе указывало на будущую засуху.
  • Затяжной дождь - на сырое бабье лето.

Также существовала добрая традиция - именно в этот день проявлять щедрость и поддержку ближним. Люди считали: чем больше добра сделаешь 27 июня, тем больше получишь в ответ впоследствии.

У кого День ангела 27 июня

27 июня День ангела отмечают

  • Александр
  • Владимир
  • Георгий
  • Иван
  • Петр
  • Ян
  • Иванна
  • Яна

Оберегом для тех, кто родился 27 июня, считается изумруд. В народе его часто называют "небесным целителем". Издавна существовало убеждение, что этот драгоценный камень способен приоткрывать завесу будущего.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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