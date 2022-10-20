Мировые цены на нефть растут: что стало причиной

Мировые цены на нефть в четверг, 20 октября, выросли на фоне ожиданий сокращения предложения. Рост ограничен опасениями, что глобальное замедление может сдержать спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,80%, до 93,15 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в ноябре подорожала на 1,45% до 86,79 долларов за баррель.

"В четвертом квартале 2022 года цены на нефть будут падать под влиянием ряда факторов", - отмечает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

По его словам, цены сталкиваются с понижательным давлением со стороны опасений глобального роста, укрепления доллара США и роста номинальной доходности 10-летних облигаций США. Однако повышательное давление исходит от сокращения поставок ОПЕК+ и неизбежных санкций ЕС в отношении морского импорта российской нефти и продукции нефтепереработки.

Цены на нефть выросли из-за надвигающегося запрета Европейского союза на российскую нефть и нефтепродукты, а также сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и другими производителями, включая Россию, известной как ОПЕК+.

ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки в начале октября, но аналитики ожидают меньшего снижения фактической добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки из-за недопроизводства в таких странах, как Иран, Венесуэла и Нигерия.

Президент США Джо Байден объявил в среду о плане продать к концу года остаток своего выпуска из национального резерва нефти на случай чрезвычайных ситуаций, или 15 млн баррелей нефти, и начать пополнение запасов, поскольку он пытается снизить высокие цены на бензин в преддверии промежуточных выборов 8 ноября.

Однако выпуск "слишком мал, чтобы повлиять на рынок", сказал Дхар из Commonwealth Bank, оценив, что он увеличит мировые поставки нефти всего на 0,04 млн баррелей в день.

"Санкции ЕС в отношении импорта российской нефти, вероятно, станут центром внимания нефтяного рынка в ближайшие недели… Мы ожидаем, что фьючерсы на нефть марки Brent в четвертом квартале 2022 года будут стоить в среднем 100 долларов за баррель на фоне перебоев с поставками из-за санкций ЕС", - добавил Дхар.

Между тем мировой спрос на топливо остается неопределенным. В последние недели экономическая активность в США незначительно выросла, хотя в некоторых регионах она не изменилась, а в других снизилась, говорится в отчете Федеральной резервной системы, который показал, что компании становятся все более пессимистичными в отношении перспектив.

В этом году Китай также продолжил строгие ограничения в связи с COVID-19, что нанесло ущерб деловой и экономической активности крупнейшего в мире импортера сырой нефти.

Опасения по поводу глобальной рецессии и вероятность очередного агрессивного повышения процентной ставки в США омрачили перспективы цен на нефть, считает аналитик CMC Markets Леон Ли.

"Поэтому цены на нефть вернутся к нисходящему тренду после краткосрочного отскока", - сказал он.

Ожидается, что Федеральная резервная система проведет еще одно значительное повышение процентной ставки в ноябре и, в конечном итоге, поднимет ставки до 4,75%-5% к началу следующего года, если не больше, после того, как правительственный отчет показал, что инфляция остается стабильно высокой в прошлом месяце.