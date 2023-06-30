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Свитолина встретится с Винус Уильямс на старте Уимблдона-2023

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Лондон, Пятница 30 июня 2023 12:59
Свитолина встретится с Винус Уильямс на старте Уимблдона-2023 Фото: Элина Свитолина получила соперницу в первом круге Уимблдона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина в первом раунде Уимблдонского турнира 2023 года будет противостоять бывшей первой ракетке мира Винус Уильямс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Ведущие отечественные теннисистки получили первые соперницы в основной сетке травяного мэйджора. Самой титулованной украинке досталась знаменитая соперница.

Свитолина выйдет на корт против 43-летней Уильямс. Матч запланирован на 3 июля. Обе получили уайлд-кард от организаторов для участия в турнире. Украинская теннисистка ведет по личным встречам (3:1) и в сезоне-2023 провела больше матчей.

Уильямс-старшая недавно победила итальянку Джорджи на старте турнира в Бирмингеме, но во втором раунде проиграла Остапенко из Латвии. В общей сложности американка провела три поединка на траве в этом году. Ранее она вылетела от швейцарки Наеф в нидерландском Хертогенбосе.

Кто такая Винус Уильямс

Уроженка Калифорнии в тур попала в 14 лет. На турнирах серии "Грэнд Слэм" дебютировала в 1997 году и сразу дошла до финала US Open.

Пик карьеры пришелся на начало 2000-х. Тогда завоевала 5 титулов на Уимблдоне и дважды триумфовала на Открытом чемпионате США. Выиграла "золото" Олимпиады в Сиднее и победила на WTA Finals-2008. Еще 14 титулов серии "Грэнд Слэм" взяла в парном разряде.

В общей сложности завоевала 49 индивидуальных титулов. Старшая сестра Серены Уильямс – сильнейшей теннисистки первой четверти XXI века.

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

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