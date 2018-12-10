Світоліна вдруге виграла виставковий турнір у Франції

Українська тенісистка обіграла білоруську Олександру Сасновіч
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна вдруге поспіль стала переможницею виставкового турніру у французькому Кані (Open de Caen). Про це повідомляється в Twitter змагань.
Українка святкувала перемогу над 30 ракеткою світу Олександрою Сасновіч з Білорусі з рахунком 3:6, 6:3, 6:4. Суперниці провели на корті 1 годину і 49 хвилин.
Quelle finale ! @ElinaSvitolina s’impose face à @sasnovich_team après un énorme combat (3/6 - 6/3 - 6/4)#OpenCaen pic.twitter.com/WRflsxF3Js— Open de Caen (@OpenCaen) December 10, 2018
На шляху до фіналу Open de Caen Еліна Світоліна обіграла Манон Леонар (WTA 125) з Франції, а Олександра Сасновіч перемогла представницю Болгарії Еліца Костову (WTA 215).
У грудні 2017 року Світоліна в дебютному розіграші турніру в Кані обіграла у фіналі француженку Одрі Альбі (WTA 371).
Нагадаємо, в березні нинішнього року Еліна стала чемпіонкою виставкового турніру Tie Break Tens в Нью-Йорку.