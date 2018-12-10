Світоліна вдруге виграла виставковий турнір у Франції

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/OpenCaen)

Українська тенісистка обіграла білоруську Олександру Сасновіч

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна вдруге поспіль стала переможницею виставкового турніру у французькому Кані (Open de Caen). Про це повідомляється в Twitter змагань.

Українка святкувала перемогу над 30 ракеткою світу Олександрою Сасновіч з Білорусі з рахунком 3:6, 6:3, 6:4. Суперниці провели на корті 1 годину і 49 хвилин.

На шляху до фіналу Open de Caen Еліна Світоліна обіграла Манон Леонар (WTA 125) з Франції, а Олександра Сасновіч перемогла представницю Болгарії Еліца Костову (WTA 215).

У грудні 2017 року Світоліна в дебютному розіграші турніру в Кані обіграла у фіналі француженку Одрі Альбі (WTA 371).

Нагадаємо, в березні нинішнього року Еліна стала чемпіонкою виставкового турніру Tie Break Tens в Нью-Йорку.