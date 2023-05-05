Свитолина вышла в полуфинал турнира в Сен-Мало

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

L'Open 35 de Saint Malo, 1/4 финала

Свитолина – Жанжан – 2:0 (6:3, 6:1)

Опытная украинка в двух сетах выбила хозяйку соревнований Леолью Жанжан. В первой партии Свитолина быстро повела 2:0, но позволила француженке сравнять счет. Впрочем, новая серия удачных геймов позволила экс-третьей ракетке мира закрыть сет за 37 минут.

Второй продолжался еще меньше. В этот раз Свитолина позволила Жанжан набрать лишь один пункт. Украинская теннисистка немного расслабилась в третьем гейме, но затем выиграла четыре подачи подряд и завершила матч всего за 62 минуты.

В полуфинале Свитолина встретится с первой сеянной Слоун Стивенс. Американка на пути к четверке лучших выбила француженок Дартрон и Понше, а также британку Кристи. Матч запланирован на 6 мая.

Ранее турнирные пути Свитолиной и Стивенс пересекались 4 раза. Счет в противостоянии равный – 2:2. В последний раз они встретились в финале Итогового турнира-2018. Тогда верх взяла украинка.