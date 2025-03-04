Свитолина и еще три украинки узнали соперниц на "пятом Грэндслеме"

В основной сетке сыграют четверо представительниц Украины. Марта Костюк и Элина Свитолина, которые получили 18-й и 23-й номера посева соответственно, начнут соревнования со второго круга. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина - с первого.

Ястремская (№46 WTA) начнет турнир встречей с китаянкой Юань Юэ (№68 WTA). Для теннисисток это будет первая очная встреча. Украинка в шестой раз сыграет на этом соревновании. За предыдущие пять выступлений она одержала лишь две победы - по одной в 2021 и 2023 годах. В случае успеха, во втором круге Ястремская встретится с Онс Жабер (№32 WTA) из Туниса.

Калинина (№54 WTA) на старте сыграет против итальянки Лучии Бронцетти (№62 WTA). Ранее теннисистки дважды играли друг против друга и одержали по одной победе. В прошлом сезоне Калинина победила итальянку на старте турнира в Абу-Даби, но проиграла ей во втором круге в Индиан-Уэллсе. Победительница этого матча дальше сыграет против Магдалены Френх (№30 WTA) из Польши. Калинина в пятый раз выступит на соревнованиях в США. Два года назад она смогла выйти в третий круг.

Костюк (№24 WTA) первую соперницу получит по итогам матча между Робин Монтгомери (США) и победительницей квалификации. Вторая ракетка Украины будет выступать в Индиан-Уэллсе пятый раз подряд. В прошлом году украинская теннисистка смогла дойти до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Иге Свёнтек из Польши.

Свитолина свою будущую соперницу узнает по итогам противостояния американок Эшлин Крюгер и Кэти Волынец. Отечественная первая ракетка является самой опытной из украинок на соревнованиях в Индиан-Уэллсе - она примет участие уже в 11-м турнире. Лучшим ее результатом является полуфинал в 2019-м. В прошлом сезоне Свитолина дошла до третьего круга.

Турнир в Индиан-Уэллсе: что известно

Престижное теннисное соревнование среди мужчин и женщин, которое часто называют "пятым турниром Большого Шлема". Мужской турнир относится к серии Мастерс, женский - к WTA 1000.

Первый турнир прошел в 1974 году только среди мужчин, в 1989-м его расширили и до женских соревнований. Рекордсменами по победам среди мужчин являются серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер - по пять титулов. У женщин - сразу десять спортсменок имеют по два триумфа.

В "золотом списке" Индиан-Уэллса есть и имя отечественного теннисиста. В 2011 году здесь в парном мужском разряде триумфовал Александр Долгополов. Вместе с бельгийцем Ксавье Малиссом украинец в финале победил именитый швейцарский тандем - Федерера и Стена Вавринку.

Действующие чемпионы турнира в Индиан-Уэллсе

Мужской одиночный разряд - Карлос Алькарас (Испания)

Женский одиночный разряд - Ига Свёнтек (Польша)

Мужской парный разряд - Уэсли Колгоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия)

Женский парный разряд - Се Шувэй (Тайвань) / Элисе Мертенс (Бельгия)

Теннисный комплекс Indian Wells Tennis Garden (фото: WTA)