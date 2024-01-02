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Свитолина стартовала в новом сезоне с победы над экс-первой ракеткой мира

Окленд, Вторник 02 января 2024 10:51
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Свитолина стартовала в новом сезоне с победы над экс-первой ракеткой мира Фото: Элина Свитолина победоносно начала 2024 год (twitter.com/ASB_Classic)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом раунде Auckland Open одолела титулованную датчанку Каролин Возняцки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ASB Classic Auckland Open, 1-й раунд

Возняцки – Свитолина – 0:2 (4:6, 3:6)

В дебюте украинка довольно легко повела 2:0 с брейком. Впрочем, Возняцки оказалась готова к такому развитию событий и сразу ответила "взаимностью". Ненадолго оппонентки сосредоточились на собственных подачах, но при счете 3:3 Свитолина отдала датской теннисистке очко.

Однако развить локальный успех Возняцки не сумела. Свитолина тут же взвинтила темп и выровняла положение. Дальше она в тяжелой борьбе отстояла собственную подачу, а дальше в таком же напряженном гейме дожала датчанку на чужой и повела за партиями.

Второй сет украинская теннисистка быстро перевела в разряд ожидаемой победы. Свитолина сверхуверенно отыграла на собственной подаче и с одним брейком в середине партии уже вела 4:1. Возняцки попыталась огрызнуться, но обмен очками на чужих подачах позволил украинке подавать на сет. Реализовала она первый же матчбол.

В следующем круге Свитолина встретится с победительницей US Open-2021 Эммой Радукану. Она в первом раунде одолела Елену Габриэлу Русе из Румынии (6:3, 4:6, 7:5).

Напомним, накануне составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

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Теннис Элина Свитолина
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