Свитолина сенсационно проиграла во втором раунде соревнований во Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Internationaux de Strasbourg 2-й раунд

Бюрель – Свитолина – 2:1 (7:6, 4:6, 6:1)

В первом сете главные события развернулись под занавес партии. Начиная с восьмого гейма соперницы приступили к обмену очками на "чужих" подачах, что привело к тай-брейку. Там у Свитолиной не сложилось ни с подачами, ни с приемом, поэтому Бюрель повела в счете.

Второй сет начался при преимуществе украинки. Она, казалось, уверенно повела (4:1), но позволила французской теннисистке вернуться в игру (4:4). Правда, не большее Бюрель не замахнулась. Свитолина взяла еще два гейма и сравняла цифры на табло.

Решающая же партия длилась всего полчаса. Отечественная теннисистка за это время успела набрать только одно очко. В свою очередь Бюрель с тремя брейками пробилась в 1/4 финала, где встретится с сильнейшей в противостоянии американки Коллинз и чешки Синяковой.

Свитолина сложила полномочия победительницы Internationaux de Strasbourg. В прошлом году она триумфовала в Эльзасе, одолев россиянку Блинкову. Этот титул был для украинки первым со времени возвращения на корт после рождения дочери.