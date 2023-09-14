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Свитолина попала в топ-5 теннисисток планеты по важному показателю

Четверг 14 сентября 2023 10:59
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Свитолина попала в топ-5 теннисисток планеты по важному показателю Фото: Элина Свитолина развила умение подавать на вылет (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в пятерку лучших по количеству эйсов на турнирах серии "Грэнд Слэм" в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

Первая ракетка Украины оказалась в когорте сильнейших по красноречивому показателю. Титулованная спортсменка поставила на поток подачи на вылет на "Больших шлемах" этого года.

Всего Свитолина выполнила 66 эйсов на мэйджорах. По этому показателю она поднялась на 4-е место в списке лучших. Лидером сезона по количеству подач на вылет на турнирах "Грэнд Слэм" стала лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко (144).

В первую тройку также попали Елена Рыбакина из Казахстана (106 эйсов) и туниска Онс Жабер (72). Замкнула пятерку недавняя победительница US Open Кори Гауфф (60). Достижение Свитолиной приобретает еще больший вес, учитывая участие украинки лишь в трех мэйджорах из четырех – "Ролан Гарросе", Уимблдоне и Открытом чемпионате США.

Топ-5 теннисисток мира по количеству эйсов на турнирах Grand Slam 2023 года:

  • Арина Соболенко – 144
  • Елена Рыбакина – 106
  • Онс Жабер – 72
  • Элина Свитолина – 66
  • Кори Гауфф – 60

К слову, ранее Калинина и Костюк завершили выступления на San Diego Open.

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Теннис Элина Свитолина
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