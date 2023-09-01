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Свитолина на классе одолела россиянку во втором раунде US Open-2023

Нью-Йорк, Пятница 01 сентября 2023 00:59
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Свитолина на классе одолела россиянку во втором раунде US Open-2023 Фото: Элина Свитолина пробилась в 1/16 финала US Open-2023 (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову по пути в третий круг Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, 1-й раунд, женщины

Свитолина – Павлюченкова – 2:1 (5:7, 6:4, 6:4)

В первой партии соперницы сосредоточились на своих подачах. Правда, пытались оказать максимальное сопротивление на "чужих". Как следствие, брейка пришлось ждать до двенадцатого гейма, когда все уже ждали тай-брейка. К сожалению, Свитолина отдала россиянке очко на своей подаче.

Разочарованная украинская теннисистка попыталась сразу реабилитироваться на старте второго сета. Однако в первом гейме реализовать брейк-пойнт она не смогла. А на брейк в пятом Павлюченкова мгновенно ответила обратным. Однако Свитолина еще раз взяла подачу россиянки.

Теперь путь к победе в партии лежал через стабильность собственных подач. При счете 5:4 в свою пользу украинка повела 40:0 и, очевидно, уже мысленно готовилась к третьей партии. Но Павлюченкова сумела отыграть три сет-пойнта. Впрочем, Свитолина все-таки дожала оппонентку с четвертой попытки.

В решающем сете отечественная теннисистка начала с двух брейков, подкрепившихся качественной игрой на собственных подачах. Лишь при счете 4:0 в свою пользу Свитолина позволила россиянке размочить счет. Павлюченкова еще пыталась конкурировать, но украинку свое не отдала.

В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей противостояния румынки Циг и американки Пегулы. Безусловным фаворитом встречи стала хозяйка кортов, идущая третьей в рейтинге профессионалок. В свою очередь уроженка румынского Галаца – 700-я ракетка мира.

К слову, ранее Цуренко вылетела от россиянки Александровой в 1/32 финала US Open.

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Теннис Элина Свитолина
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