Мир никогда не признает легитимность "референдумов" на оккупированных территориях, - Кличко

Цивилизованный мир никогда не признает легитимность так называемых "референдумов", которые устроила Россия на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook .

"Для кого россия пытается создать действо, которое начало сегодня, под названием "референдумы" на оккупированных территориях Украины? Цивилизованный мир внимательно наблюдает за этими конвульсиями агрессора и никогда не признает легитимности подобных его действий. Это все - дешевая клоунада для будущих мобилизованных российских "патриотов" и зомбированных граждан. Да и те уже, похоже, не очень-то верят", - заявил Виталий Кличко.

По словам Кличко, прибегая к такой "клоунаде", Путин отчаянно затягивает удавку своему режиму.

Напомним, ранее Виталий Кличко отметил, что объявления мобилизации и ядерные угрозы не помогут россии покорить и уничтожить Украину. В то же время такими действиями Путин окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят.