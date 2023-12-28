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Свириденко раскритиковала закупку во время войны импортных товаров, аналоги которых производятся в Украине

Четверг 28 декабря 2023 13:13
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Свириденко раскритиковала закупку во время войны импортных товаров, аналоги которых производятся в Украине Фото: Юлия Свириденко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко раскритиковала практику закупки во время войны импортных товаров, аналоги которых производятся в Украине, особенно на промышленных предприятиях в прифронтовых городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Свириденко в ходе визита на заводы в Никополе.

"Покупка турецких или китайских изделий - это, во-первых, безнравственно во время войны, когда в Украине есть производства аналогичных товаров. Во-вторых, это несправедливо по отношению к украинцам, которые работают буквально под вражескими обстрелами и пытаются зарабатывать и выживать", - заявила она.

По ее словам, в прифронтовых городах, например, Никополь, промышленные предприятия - единственные островки "нормальности" для людей.

Это возможность для них работать и зарабатывать деньги, чтобы выжить в сверхсложных условиях, подчеркнула Юлия Свириденко.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине критически важно снизить потребление импортных товаров.

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Юлия Свириденко Экономика Украины
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