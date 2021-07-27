Свіжий рейтинг партій: підтримка непарламентських політсил зростає

Рейтинги "Слугу народу" та ОПЗЖ знижуються, а у партій Віталя Кличка та Володимира Гройсмана - зростають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного соціологічною групою " Рейтинг " протягом 23-25 липня 2021 року.

Так, "Слугу народу" готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За даними попереднього опитування, проведеного у червні, їх підтримували 24,9% українців.

За партію "Європейська солідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%. "Опозиційна платформа - За життя" -12,4%, у червні було 12,8%.

Партія "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%, минулого місяця було 4,5%. "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, у червні - 4,1%.

Зростання також показала партія "Свобода" - 3,4%, заданими попереднього опитування - 2,6%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-25 липня 2021 року.