Світлична зустрілася з Йованович

Фото: Йованович і Світлична

Сторони обговорили питання співпраці

Голова ХОДА та Посол США в Україні обговорили подальший розвиток співробітництва між Харківським регіоном і Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації.

Зустріч Юлії Світличної та Марі Йованович стала другою за трохи більше ніж тиждень. Сторони обговорили варіанти розширення співпраці в економічній і бізнес- сферах, культурі та освіті, а також – подальшу реалізацію спільних проектів.

Увагу також приділили питанням безпеки і забезпечення законності в ході виборчої кампанії, що відбувається в Україні.

«Маємо повне взаєморозуміння щодо напрямів співробітництва, дій з розвитку Харківської області, а також забезпечення прозорості майбутніх виборів», –підвела підсумки зустрічі голова ХОДА.