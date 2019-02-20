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Світлична зустрілася з послом Республіки Корея

Новини » Політика    20.02.2019 - 14:49
Світлична зустрілася з послом Республіки Корея
Фото: Юлія Світлична та Лі Янг-Гу (прес-служба ОДА)

Між Харківською областю і Республікою Корея встановилися хороші і дружні стосунки

На запрошення надзвичайного і повноважного Посла Республіки Корея в Україні голова ХОДА Юлія Світлична відвідала урочистий прийом з нагоди встановлення дипломатичних відносин між Україною та Кореєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Під час заходу Світлична зазначила, що між Харківською областю і Республікою Корея встановилися хороші і дружні відносини і співробітництво тільки розширюється: як в економічній та бізнес-сферах, так і в напрямку культурних відносин і розвитку освіти і науки.

"Республіка Корея є важливим і перспективним ринком для харківських підприємств. Зараз маємо плюс 35% у торговельних відносинах і будемо продовжувати активну співпрацю", - сказала голова ХОДА.

Вона привітала пана Лі Янг-Гу з 27-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Корея. Також сторони в неформальній обстановці визначили подальші напрямки співробітництва та проекти, які будуть реалізовувати спільно.

"Домовились найближчим часом обговорити конкретні проекти в машинобудуванні, сільському господарстві, електроніки і ІТ-сфері", - повідомила керівник області.

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