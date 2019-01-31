Світлична очолила рейтинг голів ОДА

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

На другому місці - голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Керівник Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична посіла перше місце у рейтингу голів обласних адміністрацій, складеному Міжнародним центром перспективних досліджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

В рейтингу проаналізовано, хто з голів ОДА краще виконував свої обов'язки за 9 місяців 2018 року.

Найбільший бал за свою роботу отримала Юлія Світлична. На другому місці - голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. У першу п'ятірку також входять голова Сумської ОДА Микола Клочко, Запорізької ОДА - Костянтин Бриль і Полтавської ОДА Валерій Головко.

Як повідомляється, для аналізу були взяті голови ОДА, які знаходяться на посаді не менше півроку, яких на сьогоднішній день - 17.

Останнє місце у рейтингу голів ОДА - у керівника Івано-Франківської області Олега Гончарука. Серед аутсайдерів так само Олександр Савченко (Волинська ОДА) і Геннадій Москаль (Закарпатська ОДА).

Як повідомляють експерти, основу методології рейтингу складають три базових компоненти: виконання та звіти щодо реалізації Стратегії розвитку регіонів; виконання обласного бюджету; комунікаційна політика та медіа-активність.

Максимальний бал за кожну складову рейтингу - 10 балів. У разі відсутності на веб-сайті інформації про виконання програми - 0 балів. Середній бал трьох компонентів аналізу є балом, який визначає місце керівника ОДА у рейтингу.